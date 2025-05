Estado prorroga duração do Grupo de Trabalho para destravar boletins represados na DEAM

Polícia Civil confirma que resultado dos 90 dias iniciais será divulgado em coletiva de imprensa

Após 90 dias de atuação, o GT (Grupo de Trabalho) instituído pela DGPC/MS (Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) com o objetivo de desafogar as demandas da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande, terá seu prazo de duração prorrogado, conforme informações obtidas pelo jornal O Estado.

De acordo com o coordenador do grupo, delegado Márcio Custódio, todas as informações, como os principais resultados e números alcançados, serão passadas à imprensa e à população em uma entrevista coletiva que será marcada para depois que o prazo de 90 dias se encerrar, o que acontece hoje (21).

Ao todo, o grupo, criado em fevereiro deste ano, deveria analisar quase 6 mil boletins de ocorrência que estavam “travados” na DEAM. Nenhum dos delegados que compõem o GT procurados pelo jornal informaram o motivo da prorrogação e ou até quando os trabalhos devem se estender.

“O Governo do Estado, a SEJUSP e a PCMS irão apresentar os números e os resultados dos trabalhos do GT DEAM após o encerramento do prazo de 90 dias contados da data da publicação da Portaria que criou o Grupo de Trabalho, o que ocorrerá em 21 de março”, afirmou Custódio, em mensagem.

Resultados parciais

Entre os dias 7 e 21 de março, o GT da DEAM alcançou os seguintes resultados:

* 642 Boletins de Ocorrência distribuídos para análise;

* 380 Inquéritos Policiais instaurados; 2 representações de prisão preventiva e 2 representações por busca domiciliar e apreensão;

* 54 Boletins de Ocorrência despachados;

* 16 Boletins de Ocorrência devolvidos à DEAM;

* 154 Inquéritos Policiais encaminhados;

* 3 Ocorrências arquivadas.

Negligência no atendimento

A frente de trabalho foi criada após a morte da jornalista Vanessa Ricarte, assassinada a facadas pelo ex-noivo, Caio Nascimento. O desenrolar do caso, que incluiu a divulgação de um áudio mandado pela vítima a um amigo, mostrou a ineficiência da DEAM e a negligência vivida pela jornalista ao buscar ajuda na delegacia.

Na época, Vanessa relatou em detalhes o tratamento frio e negligente recebido na DEAM e afirmou que foi induzida pela própria delegada, que deveria garantir sua proteção, a voltar para casa, onde foi brutalmente atacada e morta a facadas pelo ex-noivo.

No áudio de quase 4 minutos, Vanessa lamenta o tratamento que recebeu na Casa da Mulher Brasileira e diz que parece que ninguém entendeu a dimensão do que havia acontecido.

A divulgação da mensagem mandada para o amigo revelou a realidade do tratamento recebido pela vítima e desmentiu todas as informações dadas à imprensa durante entrevista, na qual as delegadas da DEAM afirmam que prestaram todos o apoio possível e que foi decisão da própria vítima ter retornado sozinha para casa.

Após esse relato, vieram à tona, diversas histórias de mulheres negligenciadas pela DEAM e pela Casa da Mulher Brasileira.

Cultura do Descaso

Recentemente, o jornal O Estado também divulgou o caso de Maria de Fátima (nome fictício), que precisou fugir da cidade onde morava após ser agredida pelo ex-companheiro e receber um tratamento negligente tanto no CREAS (Centro de Referência à Assistência Social), bem como na delegacia de polícia.

“Não quero virar notícias apenas quando eu morrer”, disse a assistente social, que destacou que seu algoz tinha, contra si, mais seis boletins de ocorrência e algumas medidas protetivas, inclusive para se manter afastado da filha, fruto de um antigo relacionamento onde, supostamente, também era agressivo.

De acordo com a advogada Janice Andrade, membro do MCRIA (Fórum Permanente em Defesa da Vida de Mulheres e Crianças de Mato Grosso do Sul), o descaso com as mulheres que denunciam e a certeza de impunidade encoraja homens a fazerem cada vez mais vítimas.

MPMS: Ao contrário do divulgado pelo Estado, no caso de Maria de Fátima, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) arquivou apenas a denúncia oferecida em razão do tratamento negligente que a vítima teria recebido no CREAS de Nova Alvorada do Sul. A denúncia contra o agressor segue em investigação, sendo que foram solicitadas novas diligências para melhor apuração do caso.

Quem ofereceu para custear um hotel ou transporte para a vítima até Campo Grande para pedir medida protetiva contra o agressor foi a assistência social da cidade e não o delegado, como é mencionado na mesma matéria

Por Ana Clara Santos

