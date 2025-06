Dupla é presa por suspeita de série de roubos e receptação em Ladário

Suspeitos foram flagrados após mais um assalto cometido com violência; investigações seguem em andamento

Dois homens suspeitos de praticar uma sequência de roubos em Ladário foram presos em flagrante pela Polícia Civil na segunda-feira (16). A prisão foi realizada por agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG), que já monitoravam os indivíduos devido ao aumento de crimes com características semelhantes na cidade.

A dupla foi localizada logo após cometer mais um assalto. Eles abordaram uma mulher utilizando uma motocicleta branca e, com uso de violência, roubaram seu celular. A ação foi registrada por câmeras de segurança, o que ajudou na rápida identificação dos envolvidos.

Durante as diligências, os policiais também prenderam um terceiro homem por receptação. Ele teria comprado o celular roubado, que foi recuperado e devolvido à vítima. Além disso, uma corrente de ouro também foi localizada durante as buscas.

Conforme apontam as investigações, os dois suspeitos seriam responsáveis por diversos roubos recentes no município, todos executados de maneira semelhante: uso de moto, abordagem agressiva e preferência por horários e locais específicos. Esses crimes estão documentados em vários boletins de ocorrência.

A polícia informou que outros possíveis receptadores já foram identificados, incluindo estabelecimentos suspeitos de revender os itens furtados. As investigações continuam para recuperar os demais objetos roubados e responsabilizar todos os envolvidos.

