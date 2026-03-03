Dupla é presa em flagrante por tráfico interestadual de drogas oriundas de Corumbá

Na tarde de segunda-feira (2) dois homens, de 66 e 31 anos, foram presos por tráfico interestadual de drogas em no pátio de um posto de combustível. O caso aconteceu por volta das 17h40, no km 634 da BR-365. Os entorpecentes oriundos de Corumbá (MS) tinham como destino, Uberlândia (MG).

Segundo informações divulgadas pela PRF (Policia Rodoviária Federal), durante ronda, a equipe visualizou um Toyota Corolla estacionado entre carretas, o que chamou a atenção. Ao se aproximarem do veículo, o condutor tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Quando questionado, ele confessou o transporte das drogas.

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram, sobre o banco traseiro, uma mochila contendo dez invólucros de maconha, com características de “dry” e “skunk”, variações que possuem maior concentração de princípio ativo.

O passageiro informou que realizava o transporte da droga de Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia, para Uberlândia (MG). Consultas aos sistemas policiais confirmaram que ambos já haviam sido presos por tráfico de drogas em 2025.

Os autores foram presos por suspeita de tráfico de drogas. O veículo foi recolhido ao pátio credenciado e a droga apreendida. Por se tratar, em tese, de tráfico interestadual, os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia para as providências cabíveis.