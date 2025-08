Dupla é presa com quase 800kg de drogas e dois carros roubados em Laguna Caarapã

Veículos usados no crime tinham placas adulteradas e registros de furto em SP e MT

Dois homens, de 41 e 32 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (6), por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículos. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), na zona rural de Laguna Caarapã.

A investigação começou após a equipe receber denúncia sobre um Fiat Strada que teria invadido uma propriedade privada. No local, os policiais encontraram cerca de 740 quilos de maconha, 35,9 quilos de skunk e 728 gramas de haxixe escondidos em uma área de mata. O veículo estava capotado nas proximidades.

Informações levantadas no local indicaram que uma Toyota SW4 seria usada para resgatar a droga e o veículo. Os policiais iniciaram buscas e localizaram o carro suspeito. O motorista tentou fugir, mas foi perseguido e abordado. No interior do veículo estavam os dois suspeitos, que confessaram que haviam voltado para buscar os entorpecentes após o Fiat Strada atolar.

Durante a checagem, os agentes constataram que os dois veículos estavam com placas falsas e haviam sido furtados: o Fiat Strada em Paulínia (SP) e a SW4 em Rondonópolis (MT).

A dupla foi levada à sede da Defron e autuada em flagrante.

