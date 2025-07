Comboio com drogas e cigarros é flagrado em rota rural de Ponta Porã

Sete veículos foram abandonados com mais de 2,6 toneladas de maconha e quase 10 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Um comboio com sete veículos carregados com maconha e cigarros contrabandeados foi encontrado na manhã desta segunda-feira (7) em uma área rural de Ponta Porã, próximo ao Assentamento Itamarati. Ninguém foi preso.

A ação começou quando equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam patrulhamento na MS-164. Ao notarem a presença da viatura, os motoristas saíram da rodovia e entraram em uma estrada de terra. Os carros foram localizados em meio a uma plantação de cana.

Nos veículos, havia 2.624 quilos de maconha e 9.500 pacotes de cigarros trazidos do Paraguai. A estimativa é de que a carga valha cerca de R$ 6,1 milhões. Um dos automóveis, um GM Onix, havia sido furtado em março deste ano, em Coxim. Outro, um GM Prisma, estava com placas adulteradas.

O caso aponta para o uso conjunto das rotas por grupos ligados ao tráfico de drogas e ao contrabando de cigarros. O material apreendido foi levado para a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

