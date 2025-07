Cigarros contrabandeados avaliados em R$500 mil são encontrados em depósito clandestino na Capital

Material estava escondido em galpão no Bairro Monte Alegre; ninguém foi preso



Um depósito usado para esconder cigarros contrabandeados foi localizado no final da manhã desta quinta-feira (17) em Campo Grande. Dentro do imóvel, no Bairro Monte Alegre, estavam 133 caixas da marca estrangeira “R7 – TE American Blend – 10.000 cigarrillos”, além de pacotes avulsos.

A estimativa é que a carga esteja avaliada em aproximadamente R$ 500 mil. Nenhuma pessoa foi presa durante a ação, e os responsáveis ainda não foram identificados.

O material apreendido será encaminhado à Receita Federal. A investigação, agora sob responsabilidade da Polícia Federal, apura a origem dos produtos e a possível rota do contrabando na capital.

Apesar de funcionar em uma área urbana e movimentada, o galpão operava sem levantar suspeitas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram