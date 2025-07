Casal é preso por tráfico de drogas em bairro de Campo Grande

Homem tentou fugir pulando muros, mas foi alcançado e imobilizado por policiais do GARRAS

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na segunda-feira (14) no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. A ação ocorreu após denúncias anônimas indicarem que entorpecentes estariam sendo comercializados em uma residência da região.

Durante o monitoramento do local, equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) flagraram um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 29, realizando a venda de drogas. No imóvel, foram encontrados 402 gramas de maconha já fracionada e embalada para comercialização, além de uma balança de precisão.

No momento da abordagem, o homem tentou fugir pulando os muros de casas vizinhas, mas foi alcançado e contido pelos policiais. Os dois suspeitos foram levados à sede do GARRAS, onde passaram pelos procedimentos legais.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), que ficará responsável pelos exames e pelas medidas cabíveis.

