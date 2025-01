Casa da prefeita eleita de Coronel Sapucaia é atacada a tiros; investigação está em andamento

Na madrugada deste sábado (4), a casa da prefeita eleita, Niágara Kraievski (PP), foi alvo de um atentado. O caso aconteceu em Coronel Sapucaia, cidade distante cerca de 396 quilômetros de Campo Grande.

Por volta das 2h, cerca de 15 tiros foram disparados contra a fachada, o portão e o veículo da residência, um Jeep Compass, que também foi atingido. O ataque foi realizado com uma arma de fogo calibre 9mm, e diversas cápsulas de munição foram apreendidas no local.

De acordo com a perícia, o portão da casa apresentava 11 perfurações, enquanto na rua foram encontradas 15 cápsulas de munição. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, Militar e peritos. Niágara Kraievski, eleita com 4.310 votos, 42,10% dos votos válidos, não estava na residência no momento do atentado.

Ainda não há informações concretas sobre o motivo do atentado.