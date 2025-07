Carro com 739 kg de maconha é abandonado durante perseguição em Ponta Porã

Motorista fugiu a pé após ser seguido por equipe do DOF; droga está avaliada em R$1,7 milhão

Um veículo carregado com 739 quilos de maconha foi apreendido durante a madrugada desta terça-feira (29) em Ponta Porã, na região de fronteira com o Paraguai. O motorista conseguiu fugir e até o momento ninguém foi preso.

De acordo com informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), a equipe fazia patrulhamento na rodovia MS-164, próximo ao trevo conhecido como Copo Sujo, quando tentou abordar um GM Celta que seguia em alta velocidade. O condutor não obedeceu à ordem de parada e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento, o motorista abandonou o carro às margens da estrada e entrou em uma área de mata. Buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

No interior do automóvel, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha, que após pesagem somaram 739 quilos da droga. A carga foi avaliada em cerca de R$ 1,7 milhão.

O entorpecente e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, que ficará responsável pela investigação do caso.

