Carreta com mais de 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados é apreendida em Ponta Porã

Condutor de 43 anos foi preso e confessou que levaria a carga até Campo Grande por R$ 3 mil



Uma carreta carregada com 50.250 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendida nesta quinta-feira (31) por policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Ponta Porã, região sul de Mato Grosso do Sul. O motorista do veículo, de 43 anos, foi preso em flagrante.

A apreensão aconteceu durante patrulhamento na MS-164, em uma área rural do município. Os policiais abordaram o condutor de uma carreta VW 28.480 e, ao vistoriarem o semirreboque, localizaram a grande quantidade de cigarros de origem estrangeira.

Questionado, o homem confessou que havia recebido a carga em Ponta Porã e que ganharia R$ 3 mil para transportá-la até Campo Grande.

Segundo o DOF, tanto o veículo quanto o material apreendido estão avaliados em cerca de R$ 3,2 milhões. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, onde o suspeito permaneceu preso.

