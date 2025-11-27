Carga de drogas avaliada em R$2,4 milhões é apreendida após perseguição em Itahum

Veículo roubado em Minas Gerais foi abandonado após tentativa de fuga; motorista não foi encontrado

Uma carga de mais de uma tonelada de drogas foi apreendida na tarde de quarta-feira (26) no distrito de Itahum, em Dourados. No veículo, um Fiat Palio Weekend Adventure, estavam 1.005 quilos de maconha, 30,5 quilos de skunk e 2 quilos de cocaína.

A apreensão ocorreu depois que o motorista desobedeceu à ordem de parada durante um bloqueio no Trevo do Copo Sujo, na zona rural de Ponta Porã. Conforme o registro, ele tentou fugir pela rodovia e acabou abandonando o carro próximo ao perímetro urbano de Itahum, fugindo a pé. Buscas foram feitas na região, mas nenhuma pessoa foi localizada.

Dentro do automóvel, todo o espaço estava tomado pelos entorpecentes. Os policiais também identificaram que as placas eram falsas e que o veículo havia sido roubado em Belo Horizonte (MG) no mês anterior.

A carga, estimada em aproximadamente R$ 2,4 milhões, foi levada à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, junto com o veículo.

