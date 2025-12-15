Carga de drogas avaliada em R$1,3 milhão é apreendida em rodovia de Amambai

Veículo abandonado após tentativa de fuga transportava maconha, skunk e haxixe marroquino

Uma carga de drogas avaliada em aproximadamente R$ 1,3 milhão foi apreendida no último domingo (14) em Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul. Os entorpecentes estavam em um veículo GM Celta interceptado durante bloqueio na rodovia MS-156, na saída para Caarapó.

De acordo com as informações, o condutor do automóvel tentou evitar a abordagem ao perceber a fiscalização e retornou em alta velocidade em direção ao perímetro urbano do município. Durante o acompanhamento, o motorista abandonou o carro e fugiu a pé.

Foram realizadas diligências na região, mas nenhum suspeito foi localizado. No interior do veículo, foram encontrados 105 quilos de maconha, 40 quilos de skunk e 10 quilos de haxixe marroquino.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

