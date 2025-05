Cão farejador encontra drogas em bagagens de ônibus que saiu da Capital com destino a Goiânia

Apreensões ocorreram durante fiscalização em veículo interestadual

Duas encomendas contendo drogas foram interceptadas por policiais militares durante uma ação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (12), em um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Campo Grande e Goiânia (GO). O entorpecente foi identificado com o auxílio de um cão farejador treinado para detectar substâncias ilícitas.

Durante a vistoria no compartimento de bagagens, o animal sinalizou dois volumes suspeitos. Em uma cuba de gesso foram encontradas 10 porções de pasta-base de cocaína, totalizando 388 gramas. Já em um câmbio de carro automotor estavam escondidos 18 tabletes de maconha, com peso aproximado de 7 quilos.

Todo o material foi recolhido e levado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). Segundo a polícia, os remetentes das encomendas foram identificados e são investigados por tráfico de drogas.

