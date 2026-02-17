Caminhonete atinge motocicleta e deixa ferido grave na BR-163, em Dourados

Uma caminhonete atingiu uma motocicleta e deixou uma pessoa em estado grave na noite desta segunda-feira (16), na BR-163, em Dourados, a 251 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu no km 250 da rodovia, próximo à subestação de tratamento de água. O condutor da caminhonete foi preso em flagrante.

Equipes de resgate da concessionária Motiva Pantanal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. De acordo com informações apuradas no local, a caminhonete colidiu com a moto logo após a vítima sair do acesso à região das Sitiocas Ouro Fino. A distância entre o ponto de saída e o local do impacto é estimada entre 200 e 300 metros.

A colisão foi violenta e provocou grande destruição na motocicleta. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda na rodovia e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde.

As circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas oficialmente e serão apuradas pelas autoridades competentes.

