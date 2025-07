Caminhão pega fogo na BR-262 em Ribas do Rio Pardo

Um caminhão pegou fogo na madrugada desta quinta-feira (24) na rodovia BR-262, nas proximidades da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ribas do Rio Pardo, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para a vegetação às margens da pista ou atingisse outros veículos. Apesar da intensidade do incêndio, o caminhão estava vazio no momento do incidente e ninguém ficou ferido.

As causas do fogo ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes. A PRF acompanhou a ocorrência e ajudou na sinalização da via para garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo local.

O trânsito na região chegou a ser parcialmente interrompido durante a madrugada, mas foi liberado após o controle total das chamas. Até o momento, não há previsão para a divulgação de laudos técnicos sobre o que provocou o incêndio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais