Briga em fazenda termina com produtor rural morto a tiros na zona rural de Dourados

Corpo foi retirado do local do crime e levado à entrada da propriedade da vítima para tentar confundir a investigação, aponta polícia

Uma discussão entre vizinhos em uma propriedade rural localizada no distrito de Itahum, em Dourados, terminou em homicídio na manhã desta quinta-feira (10). A vítima, o produtor rural Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, foi morta com um tiro no peito durante um desentendimento com um pecuarista de 65 anos, dono da fazenda onde o crime ocorreu.

De acordo com a Polícia Civil, Volnei estava no local quando começou a discutir com o filho do fazendeiro. Os dois entraram em luta corporal e, no momento da briga, o homem interveio e disparou contra o produtor. Volnei morreu ainda no local.

O caso ganhou contornos mais graves após a confirmação de que o corpo foi retirado da cena do crime. Segundo a investigação, o autor, com ajuda de outras pessoas, transportou o corpo até a entrada da propriedade da própria vítima, numa tentativa de dificultar o trabalho da polícia, o que configura fraude processual.

Equipes da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e da perícia estiveram no local. Um celular da vítima foi apreendido. As investigações agora estão a cargo da Seção de Investigações Gerais (SIG).

O suspeito deverá responder por homicídio simples e fraude processual. Volnei deixa esposa e dois filhos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram