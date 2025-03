Armas são apreendidas em operação de Carnaval em Costa Rica

Mandado foi cumprido em residência vazia após denúncia de violência doméstica

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul apreendeu duas armas de fogo durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa no centro de Costa Rica. A ação, realizada nesta segunda-feira (3) como parte da Operação de Carnaval, teve como base uma denúncia de violência doméstica.

No local, que estava vazio no momento da abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre .38, municiado com 11 projéteis, e uma arma longa, aparentemente adaptada para calibre .22. A entrada no imóvel foi feita com a presença de duas testemunhas.

O mandado de busca foi autorizado pela Justiça após solicitação da Polícia Civil, motivada pelo registro de um boletim de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Costa Rica, onde serão analisados.

A operação faz parte de um conjunto de ações voltadas ao combate à criminalidade na região.

