Após dois meses da denúncia, pastor suspeito de estupro é exonerado de cargo na prefeitura

Pastor, de 35 anos, denunciado por estupro de uma adolescente quando ela tinha 15 anos é exonerado do cargo de coordenador do CCI Piratininga (Centro de Múltiplas Referências e Convivência do Idoso “Edmundo Scheuneman”) após dois meses da denúncia. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande desta terça-feira (31). A portaria tem efeito a partir de 1º de abril.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no dia 30 de janeiro deste ano, o crime teria acontecido em 2019, durante o período de férias escolares, na casa da adolescente. Na ocasião, ela estava sozinha no imóvel quando o suspeito chegou ao local à procura do morador. Mesmo após ser informado de que a pessoa não estava, ele entrou na residência.

A vítima relatou à polícia que foi agarrada e levada para um quarto, onde foi estuprada. Após o abuso, o homem deixou o local e, pouco tempo depois, retornou com um comprimido, que ela acredita ser a pílula do dia seguinte.

Segundo o depoimento, o pastor tinha livre acesso à casa por manter relação de confiança com a família e teria ameaçado matar os parentes da adolescente caso o crime fosse revelado. Por medo, a jovem permaneceu em silêncio por anos e desenvolveu problemas psicológicos.

Ela afirmou ainda que suspeita que o estupro tenha sido premeditado, já que o suspeito teria telefonado para o familiar pouco antes e descoberto que a adolescente ficaria sozinha no imóvel.

Conforme o registro policial, familiares da vítima não quiseram informar o endereço do investigado por não acreditarem na denúncia. A jovem também mencionou que há outra acusação semelhante contra o homem.

Afastamento

Após as investigações, pastor pediu afastamento do Consepacg (Conselho de Pastores do Município de Campo Grande) no dia seguinte, 3 de março. Em pronunciamento, a diretoria afirma que a escolha foi de forma espontânea até que o caso seja resolvido.

“O pedido foi apresentado de forma espontânea e apreciado em reunião regularmente convocada, sendo aceito pelo colegiado em conformidade com os princípios que orientam as decisões desta instituição”, diz trecho do comunicado.