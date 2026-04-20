Após cobrar passagem, motorista de micro-ônibus é esfaqueado no rosto, em Nova Andradina

Na manhã desta segunda-feira (20) um motorista de micro-ônibus, de 54 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi esfaqueado após um desentendimento após a cobrança de pagamento de passagem. O caso aconteceu na Avenida Eurico Soares de Andrade, em Nova Andradina, cidade distante 280 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do Jornal da Nova, a discussão começou durante o trajeto da linha entre Nova Andradina e Batayporã. Durante a discussão, o passageiro desferiu um golpe de faca na direção do gosto do motorista.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e atendeu a ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Nova Andradina.

De acordo com o relato do motorista, o agressor vestia camiseta verde, estava com uma das mãos enfaixada e carregava uma mochila. Buscas foram realizadas, mas até o momento o suspeito não foi localizado.

O caso segue sob investigação.

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