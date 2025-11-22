Agiota conhecido em Rio Brilhante é encontrado morto a facadas dentro de escritório no centro da cidade

Uma caminhonete Mitsubishi L200 vermelha estacionada em frente a um escritório no centro de Rio Brilhante chamou a atenção de uma pessoa que foi ao local na manhã deste sábado (22). Ao entrar no imóvel, por volta das 9h50, ela encontrou Manoel Andrade Leite, de 67 anos, conhecido como Netinho, caído ao lado de uma mesa, já sem vida.
Havia grande quantidade de sangue no banheiro do escritório, onde também foi localizada a faca usada no crime, deixada sobre a pia, conforme informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito.
Netinho era conhecido na cidade por atuar como agiota. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A polícia investiga o caso, que ocorreu em um imóvel comercial na Rua Dr. Boaventura, região central de Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande.