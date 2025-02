Agiota atira na nuca de homem durante cobrança de dívida em Campo Grande

Um homem foi baleado na nuca no fim da manhã desta quinta-feira (6) durante a cobrança de uma dívida em Campo Grande, na região da Avenida Bandeirantes com a Avenida Afonso Pena. O autor do disparo, identificado como um agiota, foi preso pouco depois na saída para Terenos.

De acordo com as informações, o suspeito teria abordado a vítima para cobrar um valor devido. Durante a discussão, ele sacou uma arma e efetuou o disparo. O homem ferido foi socorrido e encaminhado para receber atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar, por meio da 5º Companhania Independente (5º CIPM), foi acionada e conseguiu localizar o suspeito em fuga. Ele foi preso e levado para a delegacia, onde deve responder pelo crime.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tentativa de homícidio e o histórico da dívida entre o agiota e a vítima.

