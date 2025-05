Adolescente sofre queda de scooter elétrica e bate a cabeça em Três Lagoas

Um jovem de 16 anos ficou ferido após cair de uma scooter elétrica no fim da tarde desta terça-feira (29), em Três Lagoas, no cruzamento entre a Avenida Jari Mercante e a Rua Wilson Carvalho Viana, no bairro Jardim Alvorada.

De acordo com informações divulgadas pelo site Arapuã News, o acidente aconteceu quando o adolescente perdeu o controle da direção ao passar por uma boca de lobo. Ele acabou caindo e batendo a cabeça no chão. No momento da queda, o jovem não utilizava o capacete de proteção.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e realizou os primeiros atendimentos no local, levando o jovem para uma unidade hospitalar da cidade. Seu pai também compareceu e acompanhou o atendimento da equipe médica.

Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do adolescente. O caso serve de alerta sobre os riscos de conduzir esse tipo de veículo sem os equipamentos de proteção adequados.