Adolescente furta caminhonete do pai e é encontrado dormindo horas depois, em Campo Grande

Na tarde dessa ultima terça-feira (02), um adolescente de 15 anos, foi encontrado após furtar o carro do pai no Bairro Monte Castelo, por volta das 12h30, em Campo Grande.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o menino foi encontrado horas depois no Bairro Santo Antônio em um posto de gasolina na Avenida Duque de Caxias. Ele percorreu ao todo, cerca de 9 quilômetros com a caminhonete.
Ainda conforma o registro, o desaparecimento foi comunicado pelo próprio pai, que se preocupou quando procurou o filho durante a parte da tarde e não o encontrou. O homem informou a policia que o adolescente não atendia o celular e que os familiares não conseguiram rastrear o aparelho.
O pai acrescentou que o menino já havia pego a caminhonete outras vezes, mas que não foi necessário chamar a policia porque o adolescente havia sido encontrado pouco tempo depois.
A caminhonete foi encontrada durante patrulhamento, com o jovem dormindo no interior. Quando questionado, ele informou que havia pego o veículo para dar uma volta, mas que não tinha controle sobre os próprios atos. O pai foi chamado no local.
Tanto a Hilux quanto o adolescente foram encaminhados à autoridade policial. O caso foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.
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