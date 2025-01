Adolescente é apreendido com 28 kg de drogas em van na BR-262, em Miranda

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quinta-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Miranda, cidade localizada a 208 quilômetros de Campo Grande. Ele transportava 26 quilos de skunk e 2 quilos de cocaína dentro de uma van.

De acordo com informações da PRF, durante abordagem de rotina, o menor demonstrou nervosismo ao ser questionado. Em seguida, ele confessou que estava transportando os entorpecentes.

O adolescente relatou aos agentes que recebeu as drogas em Corumbá e que faria a entrega em Campo Grande. Ele foi encaminhado, juntamente com os entorpecentes, para a Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde o caso será investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram