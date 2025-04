Adolescente é apreendido após furtar moto e confessar outros crimes em Bataguassu

Veículo foi recuperado e será devolvido à vítima ainda nesta quarta-feira

Um adolescente foi apreendido nesta quarta-feira (9) por envolvimento em uma série de furtos registrados nos últimos dias em Bataguassu, interior de Mato Grosso do Sul. Entre os crimes, está o furto de uma motocicleta levado a cabo na terça-feira (8).

Após análise de imagens de câmeras de segurança e outras diligências, os investigadores conseguiram localizar o adolescente, que confessou o ato infracional e admitiu ter participado de outros furtos na cidade.

A motocicleta foi encontrada em um endereço indicado pelo próprio jovem e deve ser devolvida à vítima ainda nesta tarde. O adolescente foi encaminhado para os procedimentos legais e responderá conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e localizar objetos furtados em ocorrências anteriores.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram