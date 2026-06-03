Adolescente é apreendido apontado como autor do homicídio em Caarapó

Um adolescente de 16 anos apontado como autor do homicídio que vitimou Weslley Gutierrez Correa, de 20 anos foi capturado e apreendido nessa terça-feira (02). O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (1º), em Caarapó, cidade distante 274 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a investigação, a vítima seguia por uma rua quando foi atingida por disparos de arma de fogo por um indivíduo que se aproximou em uma bicicleta.

Ainda conforme o registro, na noite anterior, quando a vítima teria efetuado disparos de arma de fogo contra a residência de um morador da cidade. O fato auxiliou os investigadores na reconstrução dos acontecimentos e no direcionamento das buscas.

Durante as diligências, os agentes localizaram o adolescente em posse de um revólver com munições. Ele confessou a autoria do homicídio e alegou ter sido ameaçado pela vítima.

Em outro endereço, policiais civis e militares encontraram a bicicleta utilizada no crime, além de munições de calibre restrito. Um homem foi preso em flagrante em razão da posse do material.

O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. A autoridade policial também representou pela sua internação provisória.

As investigações continuam para apurar a eventual participação de terceiros, a origem da arma de fogo e das munições apreendidas, bem como todas as circunstâncias relacionadas ao crime.

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