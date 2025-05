Ação rápida entre polícias resulta na prisão de autor de tentativa de homicídio que feriu criança de 4 anos

Na tarde do último sábado (24), uma ação rápida e coordenada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar levou à prisão do suspeito de uma tentativa de homicídio que, por erro na execução, acabou ferindo uma criança de apenas 4 anos de idade.

O caso teve início após o acionamento do delegado plantonista, que recebeu a informação sobre uma ocorrência envolvendo lesão corporal com arma branca. As primeiras informações apontavam que a criança teria sido esfaqueada, e que o autor do crime estaria foragido.

Com a chegada das equipes ao local e após conversas com familiares, foi esclarecido que o verdadeiro alvo era uma mulher, mas que a criança, que estava no colo dela no momento do ataque, foi atingida acidentalmente. Diante da gravidade do ocorrido, a Polícia Civil organizou uma força-tarefa com o apoio da Polícia Militar para localizar o suspeito.

Após diligências realizadas em dois endereços distintos, os policiais localizaram o indivíduo em sua residência. Apesar de apresentar resistência inicial, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Científica realizou perícia técnica no local do crime, enquanto a criança foi encaminhada ao atendimento médico e, posteriormente, submetida a exame de corpo de delito. Testemunhas que presenciaram a ação também foram levadas à delegacia para prestar depoimento.

Por envolver uma menor de idade e devido à natureza da infração, o caso está sendo tratado sob segredo de justiça.

