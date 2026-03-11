Ação conjunta apreende 7mil unidades de óculos de sol em depósito irregulares, em Novo Mundo

Nessa terça-feira (10), durante uma ação conjunta, policiais federais e policiais militares do BPFRON/PMPR receberam informações de que um imóvel estaria sendo utilizado como depósito de mercadorias oriundas do Paraguai. O caso aconteceu nas proximidades do município de Mundo Novo (MS), cidade a 473 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, ao verificar o endereço indicado, a equipe localizou uma sala comercial contendo diversos produtos embalados para transporte, com características de itens estrangeiros introduzidos irregularmente no país.

Entre os itens apreendidos estavam cerca de 7.000 unidades de óculos de sol, 6 caixas de vestuário e 31 caixas de cigarros.