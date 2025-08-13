Você viu o Tony? Gato sumiu no bairro Caiçara

Um gato que atende pelo nome de Tony, está desaparecido desde o último domingo (10). Ele sumiu no bairro Caiçara, de Campo Grande. Tom tem a pelagem branca e umas manchas de marrom no rosto e pelo corpo.

De acordo com o tutor, o gato está usando uma coleira dos Vingadores, nas cores azul e vermelho. “Ele saiu de casa no domingo à noite, e até agora não conseguimos nenhuma informação”, detalhou Yan Pleutim.

Aqueles que tiverem informações ou souberem do paradeiro do gato Tony, podem entrar em contato pelo número (67) 99643-4186 ou (67) 99987-5487. Ajude a encontrar!