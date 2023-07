Vivo fora do ar: Cliente relatam dificuldades para acessar serviços de internet

Na manhã de hoje, alguns clientes da operadora Vivo Móvel e Internet foram pegos de surpresa com os serviços fora do ar. Segundo relatos apurados pela reportagem, um possível rompimento de cabo na região de Curitiba (PR), afetou os sinais de clientes dos Estados de SP, MS,MT,PR,GO,SC.

Alguns dos leitores do Portal O Estado Online entraram em contato com a redação informando que não conseguiam usar a internet móvel e nem fazer ligações. Outros relataram problemas na internet residencial.

A reportagem entrou em contato com operadora e aguarda o retorno para atualização do problema.

