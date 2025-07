Viveiro Isaac de Oliveira bate recorde e produz 80 mil mudas em sete meses

Entre as principais espécies produzidas estão: Ipê Roxo, Tarumã e Jacarandá

Após passar por uma reforma em 2024, o viveiro Isaac de Oliveira da Águas Guariroba teve sua capacidade de produção ampliada de 50 mil para 80 mil mudas por ano. Neste ano de 2025, ainda no mês de julho, o viveiro já cumpriu sua meta de produção.

Com 85 espécies diferentes nativas do Cerrado, até a última semana já foram produzidas 80.142 mudas para doações da concessionária para instituições parceiras que realizam o plantio.

“Um dos principais destinos dessas mudas é a bacia do córrego Guariroba. Por meio de parcerias com produtores rurais daquela região, realizamos a recomposição da área degradada que acaba gerando mais água para cidade, pois o córrego Guariroba é a principal captação superficial da concessionária”, explica o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Entre as principais espécies produzidas pelo viveiro nesses sete primeiros meses do ano estão: Ipê Roxo, Tarumã e Jacarandá.

“O mês de junho, quando é comemorado o Dia do Meio Ambiente no dia 5, é sempre um mês aguardado por nós. Nesse ano fizemos parcerias com diversas instituições e doamos mais de 2 mil mudas somente naquela semana. Além disso, fizemos nossa ação própria, com distribuição de mudas no centro de Campo Grande. Foi um grande sucesso”, comentou o analista de Meio Ambiente da concessionária, Carlos Leal.

14 ANOS DE HISTÓRIA

Em 2011 a Águas Guariroba criou o Viveiro Isaac de Oliveira com o objetivo de subsidiar os produtores rurais das duas bacias que abastecem Campo Grande e recuperar as matas ciliares e a preservação das Áreas de Proteção Ambiental dos córregos Guariroba e Lageado.

“Com o plantio de mudas e a recomposição arbórea das regiões, consequentemente nossas fontes acabam gerando mais água. Estudos apontam que nos últimos anos o córrego Guariroba teve aumento de 10% na vazão com as ações ambientais da concessionária na região da Área de Proteção Ambiental”, comentou o gerente de Meio Ambiente e Qualidade da Águas Guariroba, Fernando Garayo.

Recentemente, o viveiro foi ampliado para atender a alta demanda na Capital e interior do Estado. Após o aumento em 245 metros quadrados a área total do espaço onde as mudas são produzidas, o Viveiro ficou com a capacidade anual de produção de 80 mil mudas. Nesses 14 anos, mais de 640 mil mudas já foram doadas pela concessionária.

Para solicitar mudas do viveiro Isaac de Oliveira, basta acessar o link a seguir e preencher o formulário.

Os pedidos são verificados pelo setor de Meio Ambiente da concessionária, que faz uma análise de cada caso.

Com Águas Guariroba