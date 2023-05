Vídeo: Motociclista fazendo retorno é atingido violentamente e morre na Capital

O motociclista Valdecir Ferreira da Silva, 57, morreu em um acidente envolvendo um veículo Toyota Corolla, na tarde desta quarta-feira (24), que atingiu a vítima enquanto realizada a manobra de retorno com sua Honda CG 150, próximo do cruzamento da Avenida Júlia Maksoud com a Rua Doutor Meireles, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, Valdecir havia saído do trabalho e seguia no sentido bairro-centro, e o motorista, no sentido oposto. Imagens do circuito de segurança de outro imóvel firmaram o exato instante que o serralheiro foi atingido pelo veículo em velocidade constante.

Colega da vítima, que sempre o acompanha de moto, hoje não estava com ele, pois fez um caminho diferente. O mesmo disse que Valdecir sempre passa pelo endereço. O carro estava com cinco ocupantes, que não ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros, a Polícia de Trânsito e a Polícia Civil foram acionados. Acesse também: Após mãe de aluno ser esfaqueada em frente a escola, GCM pede escalas extras de trabalho