Vídeo: carreta bitrem tomba e vaza liquido inflamável na BR-267

Uma carreta bitrem, da marca Scania, que transportava diesel tombou na manhã desta quinta-feira (29), no km 29 da rodovia BR-267, em Bataguassu, município localizado a 341 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Da Hora Bataguassu, o veículo de carga seguia sentido Bataguassu e tinha como destino a cidade de Dourados. Havia apenas o motorista dentro do veículo.

No momento em que entrava na cidade, o motorista do veículo perdeu a direção do veículo, por motivos ainda desconhecidos; e tombou próximo a uma pequena curva, em frente ao Residencial Modelo III.

O motorista saiu ileso do acidente. Entretanto, devido ao tombamento, um dos tanques foi perfurado e iniciou um vazamento de diesel no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e da PMA (Polícia Militar Ambiental) foram acionadas e realizaram os procedimentos de praxe.

Confira o vídeo: