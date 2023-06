Vídeo: bombeiros apagam fogo em veículos no centro de Campo Grande

O Corpo de bombeiros Militar foi acionado na tarde desta segunda-feira (26), para apagar o fogo que tomou conta de dois veículos, um Ford Fiesta e um Fiat Mobi, na rua Dr. Arthur Jorge, quase na esquina com a avenida Afonso Pena, centro de Campo Grande.

Após ver que o carro estava pegando fogo, o motorista do Fiesta retirou os pertences do veículo, mas o carro continuou descendo a rua e atingiu um Fiat Mobi que estava estacionado e acabou pegando fogo também. Com a chegada da Polícia Militar do local, os militares quebraram o vidro do veículo da Fiat para puxar o freio de mão.

Leitores registraram em vídeo a fumaça e as chamas intensas do incêndio que iniciou por motivos ainda a serem apurados.