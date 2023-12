Viaturas em manutenção e número de ocorrências influenciam no tempo de espera por atendimento

Segundo o secretário da Sesau, instituição deve receber mais veículos até março de 2024

O número de viaturas do Samu é mais que suficiente para atender a população de Campo Grande, levando-se em consideração o preconizado pelo Ministério da Saúde. Entretanto, a quantidade em manutenção e o número de ocorrências, principalmente nesta época, tem influenciado diretamente no tempo de resposta nos atendimentos, em especial das vítimas de acidente de trânsito.

Segundo dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), hoje, o Samu conta com 14 ambulâncias, sendo quatro de suporte avançado. No entanto, na última terça-feira (19), seis estavam baixadas, ou seja, em manutenção. “Esse número oscila bastante, mas das quatro ambulâncias que chegaram na última semana, duas irão para o Samu, justamente para ajudar nesta questão”, assegurou o titular da pasta, Sandro Benites.

A legislação prevê a existência de um veículo de suporte básico à vida para cada grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um veículo de suporte avançado à vida para cada 400.000 a 450.000 por habitantes. Levando em conta o Censo Demográfico de 2022, que indica que Campo Grande tem 897,93 mil habitantes e o número total de 14 ambulâncias, é possível entender que cada unidade atenda a uma média de 64 mil pessoas, mas, mesmo assim, existem relatos de pacientes que ficaram mais de horas aguardando atendimento.

“Temos um número suficiente, mas temos as ambulâncias em manutenção, o aumento no número de ocorrências e o Samu segue uma classificação de risco e isso também justifica alguns pacientes ficarem mais tempo esperando pelo atendimento”, assegurou Benites.

Vale ressaltar ainda, que diferente de outras localidades no Brasil, o Samu em Campo Grande, além do atendimento às vítimas de acidente, realiza o transporte de pacientes das UPAs (Unidades de ProntoAtendimento) para os hospitais. Inclusive, conforme o secretário, até a próxima semana, mais sete viaturas serão entregues para auxiliar neste trabalho.

“O nosso Samu, diferente dos outros, do resto do país, ele dobra o seu trabalho porque também faz o transporte dos pacientes que estão nas UPAs para hospitais e quase nenhum outra Capital faz isso. Por conta disso, também, que quando assumimos, nós fizemos o pedido de novas viaturas, para que fosse feito esse trabalho e até a semana que vem estão chegando mais sete viaturas”, explicou.

PRÓXIMO ANO

Conforme o secretário municipal de Saúde, até março do ano que vem, Campo Grande receberá mais de 50 veículos para renovar a frota da Sesau, entre eles, ambulâncias e ao menos sete motolâncias, e duas serão destinadas ao Samu. “Nós já temos duas e com mais essas que vão chegar, vão ajudar a diminuir o tempo de espera, porque eles chegam primeiro e já estabilizam os pacientes, até a viatura chegar”, finalizou.

Por Rafaela Alves.

