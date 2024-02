Vem chuva por aí: Inmet emite alerta laranja de tempestades para MS

A Quarta-feira de Cinzas será chuvosa em Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), então para quem irá sair de casa no período da tarde, ou para os fiéis que irão para as missas, não esqueçam o guarda-chuva.

O Instituto emitiu dois alertas de chuva intensa e tempestade para o estado. O primeiro aviso, de nível laranja, indica perigo para chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), para os municípios de Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Já o segundo aviso, de nível amarelo, indica perigo potencial para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), para as regiões central, leste e oste do Estado. Os dois valem até às 10h de amanhã (15).

As orientações para a população são em caso de rajada de ventos, não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).