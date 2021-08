Vacinação para covid terá de DJ a grupo musical

A prefeitura da Capital aposta em uma estratégia nova para atrair os jovens de 25 anos para a vacinação contra covid-19: música nos pontos de atendimento. Os drives do Ayrton Senna, Albano Franco e da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) terão de DJ a grupo musical.

Para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), esta é uma forma de deixar o ambiente mais descontraído para o público-alvo.

“A primeira experiência que tivemos foi muito positiva. Os servidores nos relatam que os pacientes chegam mais relaxados na hora de vacinar. Quebra toda aquela tensão que existe. Cria um clima totalmente diferente e isso também influência positivamente o trabalho”, destacou a coordenadora Ionise Catarina Piazzi.

Nesta quinta-feira, a vacinação é direcionada para as pessoas com 25 anos ou mais. Além deste público, tem o grupo das pessoas que precisam tomar a segunda dose da CoronaVac e Pfizer, conforme o calendário do município.

As apresentações estão previstas para ocorrer a partir das 16h30 e devem se estender até às 22h.

A estratégia bem humorada adotada pela Capital para atrair pessoas para vacinação também está presente nas redes sociais. Nesta quinta-feira (5), a prefeitura publicou um post relembrando a época do cantor sertanejo Luan Santana nas escolas da cidade.

“Se você viu o show do Luan Santana na sua escola, está na hora de se vacinar”, informa o post. (Com assessoria)

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna – 12H30 às 22H

Drive-thru Albano Franc – 12h30 às 22h

Drive-thru Cassems – 12H30 às 22H

Guanandizão – 12H30 às 22H

IMPCG – 17h às 21h30

Seleta – 13H às 16H45

Unidades de saúde – 13H às 16H45

