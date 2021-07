Vacinação aliada ao turismo

Pelos dados da Prefeitura de Bonito, 14 mil pessoas se vacinaram contra a COVID-19, o que representa mais de 50% que receberam a primeira dose da população local. O reflexo do avanço da vacinação por todo Mato Grosso do Sul reflete diretamente no crescimento do turismo local.

Ao O Estado, a secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori, fala em crescimento de 26% no número de visitações nos atrativos, no período de 19 a 25 de julho, quando comparado com a semana anterior, feito pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito. Os números são tão bons que ficam apenas 13% menores se comparados ao mesmo período de 2019, antes da pandemia. “É possível ver pelas ruas de Bonito o movimento e nas redes hoteleiras. A expectativa é de crescimento por todo o segundo semestre”, projeta Salvadori.

Outro fato que anima é a pavimentação da “Estrada do 21”, trecho de mais de 100 km da MS-345, que liga Bonito a Anastácio. A rodovia, vai funcionar como importante rota turística da região sudoeste do Estado, já que encurtará em cerca de 80 km a viagem entre Campo Grande e Bonito. A obra, do governo do Estado, se encontra em processo licitatório, e deverá ser concluída em 2023. “A estrada concluída será muito importante, pois liga ao distrito de Águas do Miranda, conhecido pelo turismo de pesca. Será mais uma opção dos diversos leques a serem oferecidos aos turistas”, diz a secretária de Turismo.

