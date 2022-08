Vacinação contra Covid-19 e Influenza também está disponível para imigrantes

As doses contra Covid-19 e Influenza continuam disponíveis nesta terça-feira (02) em mais de 40 UFS (Unidades de Saúde da Família) e UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Campo Grande. As vacinas estão liberadas para diversos públicos de acordo com o calendário vacinal emitido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Já a vacina contra a Influenza também segue disponível para o público a partir dos seis meses ou mais.

A Sesau também esclarece que a ausência de qualquer documentação das pessoas imigrantes ou sem situação de rua não é impeditivo para que o cidadão tenha o acesso a vacina, que por lei é um direito. Para mais informações é possível acessar o site http://www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg ou entrar em contato pelos números 67 3314-9955 ou 2020-2170.

As crianças de 3 a 5 anos estão aptas para tomar a primeira dose contra a Covid-19 com o imunizante da Coronavac devido a liberação do uso pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e Ministério da Saúde. Até então apenas crianças a partir dos 6 anos de idade eram aptas para receber a dose de Coronavac. Para a segunda dose o paciente deve ficar atento ao prazo estabelecido no comprovante de vacinação e no intervalo estipulado por cada fabricante.

Quem concluiu o esquema vacinal primário há pelo menos quatro meses e possui 12 anos ou mais está apto para receber o primeiro reforço do imunizante, ou seja, a terceira dose, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço pode ser aplicado em toda a população que tomou a terceira dose há pelo menos quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 35 anos ou mais.

As doses estão disponíveis nas unidades de saúde referenciadas, entre 7h30 e 11h, e das 13h às 16h45. Há unidades que possuem horário estendido, e a sala de vacinação funciona normalmente neste período. As unidades também realizam o teste para a detecção da Covid-19, de acordo com horário de funcionamento especifico de cada local.

Influenza

A vacina contra a gripe também está disponível nas unidades de saúde da Capital e pode ser encontrada em todas as 72 salas de vacina do município. Desde o final do mês de junho o imunizante está disponível para toda a população que tenha seis meses de idade ou mais.

O imunizante protege contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, sendo todos eles as cepas que estão circulando no momento, devido a chegado do inverno e das baixas temperaturas.