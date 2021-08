Vacina contra a COVID-19 tem repescagem e aplicação de segunda dose

A vacinação contra a COVID-19 em Campo Grande neste domingo (22) será no modo repescagem, aberta para o público maior de 18 anos que ainda não tomou a primeira dose. Além disso, será realizada a aplicação da segunda dose da Coronavac e Pfizer.

Conforme divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) a segunda dose da Coronavac está disponível para quem recebeu a primeira dose até 1º de agosto, já a Pfizer está disponível para quem tomou a primeira dose até 24 de junho

Ainda de acordo com a secretaria, penas três locais estão vacinando no dia de hoje, são eles o drive thru da Cassems, Guanandizão e IMPCG.

Vá de Uber

A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.