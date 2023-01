Unidades de Saúde ampliam horário para realização de testagem para Covid-19

Na semana passada, as unidades estavam realizando o teste em horários alternativos devido ao período de recesso dos servidores. Na segunda-feira (09) o horário foi atualizado e algumas unidades ampliaram o período. Mais de 10 unidades disponibilizam o teste de 7h30 às 18h30, sem intervalo para o almoço. Na USF Tiradentes o atendimento se estende até às 21h.

O teste é recomendado para pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, coriza, febre e dor de cabeça. No caso do teste de antígeno, o resultado fica disponível em no máximo 20 minutos. Quem tiver o resultado positivo já tem a orientação e encaminhamento para unidade de saúde de referência para atendimento.

O paciente sintomático conta ainda com o serviço de Teleantedimento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), onde ele pode entrar em contato pelo número 2020-2170 e receber orientações de um profissional sobre as medidas de prevenção e onde buscar atendimento, caso seja necessário. O serviço funciona diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

Prevenção

É muito importante que a população se atenha a cuidados para evitar a transmissão tanto de Covid-19, quanto de outras doenças respiratórias. Hábitos de higiene como lavagem das mãos, uso de álcool em gel, são alguns exemplos,

O uso do álcool deve ser utilizado como recurso adicional, quando não existe possibilidade de lavar as mãos, com água e sabão, que deve ser o primeiro recurso. Higienizar objetos de uso pessoal, como celular e brinquedos infantis também devem ser mantidos, sempre que possível.

Já o uso de máscara deixou de ser obrigatório, mas faz parte da etiqueta respiratória, recomendado para pessoas que manifestam sintomas respiratórios.

Cobertura Vacinal

Outro importante recurso de combate a Covid-19 é a vacinação, que previne a contaminação pelo vírus e faz com que, mesmo infectado, o paciente tenha sintomas leves, não sendo necessário o suporte hospitalar. A Capital conta com mais de 80% de sua população com o esquema vacinal completo.

O calendário pode ser conferido no site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.