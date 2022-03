Unidade Móvel do Câncer de Barretos reforça convite de prevenção

Não estamos em outubro, mas o ano todo se torna rosa quando o assunto é prevenção. O Estado Online faz um convite especial direto da Unidade Móvel Hospital do Câncer de Barretos, para reforçar os cuidados e diagnósticos necessários que todas as mulheres precisam ter.

A enfermeira Magda da carreta de prevenção deixou alguns detalhes importantes para toda população. “Nós do Hospital do Amor realizamos preventivo e mamografia, preventivo de 25 a 64 anos e mamografia de 40 a 69 anos, sem encaminhamento médico”, explicou.

Para ser atendidas as pacientes devem portar os documentos: CPF, RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência. Ela continua reforçando o convite e pontua que a prevenção é o melhor remédio.

A equipe da carreta é bem preparada com profissionais necessários para o atendimento e acolhimento das mulheres com psicólogos, familiares e médicos para informar a paciente dependendo do resultado.

Confira a live de O Estado Online com informações desse trabalho humanizado que faz toda diferença na vida de muitas mulheres.