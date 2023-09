Uma pessoa morre e seis ficam feridas em colisão de veículos

Um trágico acidente ocorreu na noite de quinta-feira (7), na rodovia BR-163, entre os municípios de Coxim e Sonora, na região Norte de Mato Grosso do Sul. O motorista, identificado como Sérgio Jesus Dias de Oliveira, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O acidente aconteceu quando Sérgio dirigia um veículo VW/Gol no sentido Pedro Gomes/Sonora, acompanhado de dois passageiros. Durante uma manobra de ultrapassagem a uma carreta, ele perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente com um Fiat/Palio, que trafegava no sentido oposto e transportava três adultos e uma criança.

O impacto da colisão foi tão severo que o motor do Gol se separou da carroceria e foi parar a 30 metros de distância. A roda dianteira também se desprendeu e foi encontrada a cerca de 20 metros do local do acidente. No interior do veículo Gol, foram encontradas diversas latas de cerveja.

As vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital de Coxim, sendo que duas delas estão em estado grave. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade dos envolvidos.

No local do acidente, equipes da concessionária CCR MSVias, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Coxim atuaram para atender a ocorrência. Foi necessário o uso de equipamentos de resgate para a remoção do corpo de Sérgio.

Após as diligências, o trânsito na BR-163 voltou a fluir normalmente. A investigação sobre as causas do acidente está em andamento.