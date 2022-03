Uma gota de solidariedade: Hemosul reabre doações a partir das 13h

Após mobilização da rede para manter o abastecimento nas unidades de saúde de Mato Grosso do Sul durante o feriadão de Carnaval, o Hemosul Coordenador – unidade sede em Campo Grande – voltará com o atendimento ao público nesta quarta-feira (2), das 13h às 17h.

Para doar, basta comparecer à unidade portando documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Além dos critérios tradicionais – como ter entre 16 a 69 anos e pesar 55 quilos ou mais –, é importante ficar atento ao intervalo necessário para quem se vacinou contra a COVID-19: para o imunizante Coronavac, são 48h; já para AstraZeneca, Pfizer e Janssen o intervalo deve ser de 7 dias.

O Hemosul também orienta quanto aos novos critérios para quem adquiriu o coronavírus ou teve contato com alguém confirmado da doença. Pessoas com diagnóstico positivo (sem sintomas) ou suspeito podem doar só após 10 dias da completa recuperação da doença – isto mediante a teste negativo. Quem teve contato com com alguém positivado, poderá doar depois de 7 dias desde o ultimo encontro.

Outras dúvidas podem ser esclarecidas por meio do site oficial da rede ou pelo telefone (67) 99298-6316. Na Capital, o Hemosul fica localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro. Atendimentos vão das 7h às 17h de segunda a sexta-feira. Aos sábados, até às 12h.