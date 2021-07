Um pedaço do céu em Bonito

Uma ilha cercada por água cristalina em formato de estrela, o Balneário Estrela do Formoso, novo atrativo

A cidade de Bonito, a 297 km de Campo Grande, ganhou novo balneário: Estrela do Formoso. Localizado na antiga Estrada Velha, é o sexto atrativo para turistas, que conta com Balneário do Sol, Praia da Figueira, Nascente Azul, Eco Park Porto da Ilha e Parque das Cachoeiras. Ele foi planejado cuidadosamente para se tornar um ambiente mais exclusivo, com uma ilha natural em formato de estrela. No total são sete deques de banho, sendo possível se refrescar nas águas calmas e cristalinas do Rio Formoso. E em meio à natureza, pergolados para descanso foram projetados pelo renomado arquiteto Gil de Camillo, dando ar de sofisticação ao ambiente.

O Estrela do Formoso pertence à família de Lucas Alves Ferreira. O local antigamente era alugado para camping. À medida em que foi mudando o perfil do público visitante de Bonito – mais seletivo e exigente –, sentiu-se a necessidade de transformar a área em ambiente mais familiar, oferecendo uma qualidade de serviço e maior privacidade para os banhistas. A inauguração ocorreu em plena pandemia, no dia 20 de dezembro do ano passado.

A reportagem do jornal O Estado visitou o novo ponto turístico e a primeira impressão é de caminhar em um ambiente tranquilo cercado de muito verde, com uma estrutura para diversão com tirolesa, boias aquáticas, stand up paddle e caiaque, e banho com direito a espaço kids para aproveitar com toda a família. Quem levou aos deques pelas trilhas da ilha foi o próprio Lucas Ferreira, que largou a carreira de executivo de uma multinacional para mergulhar de cabeça no turismo.

“O que eu sabia do mercado de turismo era na posição de turista. Quando eu e minha família escolhíamos para onde íamos viajar. Quando tomei a decisão de deixar o emprego por motivos de necessidade de vir morar em Mato Grosso do Sul, a gente achou que era o momento de investir em Bonito. Então, o processo de construção, de pensar no atrativo, do público a ser atingido, foi um processo de várias mãos”, recorda Lucas.

O atrativo está localizado a cerca de 16 km do centro de Bonito. Durante o percurso o visitante já começa a visualizar uma natureza exuberante que possui uma vista privilegiada da Serra da Bodoquena. O Estrela do Formoso é o passeio ideal para todas as idades. Na linha de oferecer um balneário mais exclusivo, são oferecidos diversos tipos de porções, servidos no tamanho de refeição. Lucas, por ser natural de Maracaju, apostou como carro-chefe da cozinha na famosa linguiça de Maracaju. O preço do prato é de R$ 75, e vêm acompanhando mandioca, farofa, vinagre e arroz.

O day use tem tempo de duração das 8h às 17h e o valor é de R$ 85 (aos turistas de outros estados), R$ 72 (aos turistas sul-mato-grossenses) e R$ 50 (aos bonitenses). “Quando pensamos no cardápio, temos alguns restaurantes em Bonito, que já trabalham com peixes. Eu decidi pela linguiça de Maracaju; assim estaríamos levando um prato diferente daquilo que já era proporcionado na cidade”, diz Lucas.

(Bruno Arce)