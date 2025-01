Últimos dias para inscrições em Mestrado em Direito Político e Econômico

Programa interinstitucional é oferecido por meio de parceria entre a UFMS, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e Procuradoria-Geral do Estado

Até 14 de janeiro, estão abertas as inscrições no processo seletivo do Mestrado Interinstitucional em Direito Político e Econômico. O programa de pós-graduação é oferecido pela UFMS, por meio da Faculdade de Direito (Fadir), em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS).

São oferecidas 25 vagas e as inscrições podem ser feitas aqui. De acordo com o coordenador do curso de Mestrado em Direito da UFMS, 15 vagas são destinadas exclusivamente aos procuradores do Estado, como benefício institucional na qualificação de procuradores e nos termos pactuados com a PGE/MS, mas os demais servidores também serão contemplados com as demais vagas ofertadas.

“A importância desse mestrado é multifacetada. Desde logo, pode-se destacar a formação de profissionais altamente qualificados que poderão atuar no serviço público estadual, contribuindo para a melhoria dos resultados de nossa administração pública. Além disso, a parceria entre as duas universidades promove colaborações técnico-científicas, possibilitando a criação de novas linhas de pesquisa em âmbito de pós-graduação stricto sensu em Direito no nosso Estado, fortalecendo os estudos jurídicos de alta complexidade, ampliando, ainda, pesquisas relevantes, que implicarão também no avanço do Programa de Pós-Graduação em Direito da Fadir, que já obteve, recentemente, uma elevação no seu conceito na Capes/MEC, logo na sua primeira avaliação”, conta o coordenador do curso de Mestrado em Direito da UFMS, Vladmir da Silveira.

O programa conta, ainda, com o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect-MS). “A princípio, as aulas serão no Complexo Multiuso 1, na Cidade Universitária. O curso será presencial e as atividades de aulas acontecerão quinzenalmente, todas as quintas e sextas-feiras à noite e sábado pela manhã. As disciplinas serão ministradas por professores da Mackenzie, mas os professores da Fadir poderão participar do Mestrado Interinstitucional em outras atividades acadêmicas, inclusive coorientado os mestrandos”, reforça Silveira.

“As expectativas em relação ao programa incluem a formação de um número significativo de profissionais, resultando em um aumento no total de titulados com mestrado na área, sensível ampliação de pesquisas qualificadas, além da melhoria nas carreiras de Estado. Portanto, espera-se que os mestrandos, além dos professores, realizem publicações científicas, contribuindo para o avanço do conhecimento na área e para a reputação das instituições envolvidas. O programa também tem como objetivo impactar positivamente a sociedade ao formar profissionais capacitados para atuar de maneira eficaz no serviço público e privado, melhorando a gestão e as políticas públicas no estado de Mato Grosso do Sul. Esses aspectos ressaltam a relevância do programa tanto para os alunos quanto para a sociedade em geral”, comenta o coordenador pela UFMS.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas no edital.

Com informações UFMS.