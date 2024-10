Último dia de outubro deve ser marcado por calor e baixa umidade do ar em MS

O último dia do mês de outubro, nesta quinta-feira (31), deve ser de altas temperaturas e também de umidade relativa do ar próxima dos 20%. A meteorologia prevê ainda pancadas de chuva e tempestades isoladas devido ao calor em certas regiões de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande registra 26ºC nesta manhã. A temperatura deve chegar aos 33ºC. As máximas ficarão entre 26ºC e 29ºC entre sexta-feira e domingo.

Na região sul do Estado as máximas desta quinta-feira são de 32ºC em Ponta Porã e 35ºC em Dourados. Para a região pantaneira os índices previstos são de 37ºC em Aquidauana e Coxim, e 36ºC em Porto Murtinho e Corumbá.

Outras máximas do dia são de 36ºC em Maracaju, 35ºC em Água Clara, Ivinhema e Naviraí, 34ºC em Três Lagoas, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Paranaíba e Bonito, e 33ºC em Costa Rica.