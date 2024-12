UFMS está entre melhores universidades do Brasil em ranking internacional de sustentabilidade

Na edição 2025 do QS World University Ranking – Sustainability, a UFMS foi classificada entre as 11 universidades federais do Brasil que mais contribuem, por meio de suas práticas de ensino, pesquisa e extensão, para que as sociedades possam enfrentar os desafios globais de sustentabilidade. Ao conquistar a 851ª posição geral entre as 1.744 instituições de todo o mundo avaliadas pela classificação internacional, a Universidade ficou também entre as 15 melhores instituições do país e entre as 31 melhores da América do Sul.

Para a diretora de Avaliação Institucional (Diavi), Heloísa Laura Queiroz Gonçalves da Costa, os resultados alcançados refletem o compromisso contínuo da Instituição com a melhoria de suas práticas, beneficiando não apenas a comunidade universitária, mas a sociedade como um todo. “Buscamos constantemente desenvolver boas práticas administrativas, pautadas pela transparência financeira, gestão participativa, cultura inovadora e iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável. Temos também ampliado os esforços operacionais, aprimorando a coleta de dados por meio de estudos aprofundados sobre a metodologia dos rankings e da capacitação dos servidores”, afirma.

Ainda conforme a diretora, o desempenho é um ponto positivo para toda a comunidade universitária, pois dá o merecido destaque ao trabalho de excelência de todos os agentes da UFMS. “Eleva ainda mais o prestígio da Universidade, atraindo cada vez mais estudantes internacionais, professores e pesquisadores de renome global e fomentando a celebração de novas parcerias com instituições de destaque mundial”, pontua.

O diretor de Sustentabilidade (Dides) da Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade, Leonardo Chaves de Carvalho, também ressalta o esforço coletivo e as ações estratégicas lideradas pela gestão. “Entre elas, destacam-se o aumento de projetos de extensão e pesquisa relacionados com meio ambiente, sustentabilidade e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), avanço na internacionalização e nas questões de cidadania e o desenvolvimento de práticas administrativas éticas e transparentes, com políticas institucionais implementadas que contemplam três vertentes: ambiental, social e governança”, informa.

O diretor aponta que a UFMS está se consolidando como uma referência em sustentabilidade no Brasil e na América do Sul. “Para a comunidade acadêmica, isso representa um reconhecimento do impacto positivo de suas ações e incentiva o engajamento contínuo. Na área social e de cidadania, destaca-se o fortalecimento da igualdade, evidenciando nosso compromisso com uma universidade mais inclusiva e ética. Para a sociedade, reafirma o papel da Universidade como agente de transformação, promovendo saúde, bem-estar e oportunidades, além de estar alinhada às demandas globais e locais para um futuro mais sustentável”, complementa.

Ranking

O QS World University Ranking – Sustainability reflete o papel das universidades enquanto catalisadoras de mudanças positivas para um futuro mais sustentável, buscando alinhar suas ações aos ODS. As avaliações são organizadas em três categorias: impacto ambiental, impacto social e governança.

O Impacto Ambiental representa 45% da pontuação total e para seus resultados são coletadas informações sobre os indicadores: Educação Ambiental, Pesquisa Ambiental e Sustentabilidade Ambiental. O Impacto Social também representa 45% da pontuação total e a avaliação é relacionada aos indicadores: Empregabilidade e Oportunidades, Igualdade, Saúde e Bem-Estar, Impacto da Educação e Troca de Conhecimento. A Governança representa os outros 10% da pontuação total e é avaliada sobre o indicador Boa Governança.

Confira o ranqueamento da UFMS em cada categoria:

Categoria Mundial Continente Americano América do Sul Brasil Geral 851 (de 1744) 198 (de 409) 31 (de 111) 15 (de 42) Desempenho nas categorias: Governança 279 49 9 5 Impacto Social 1001+ 254 37 15 Impacto Ambiental 855 203 36 17

Segundo informações da Diavi, a UFMS melhorou seu desempenho nas três categorias avaliadas, com destaque para a Governança, na qual obteve pontuação 85.7 de 100. Com este resultado, a Universidade se classificou entre as nove melhores universidades da América do Sul e está entre as cinco melhores do país na categoria.

Conforme a diretora Heloísa Laura Queiroz Gonçalves da Costa, a pontuação indica que a Instituição apresenta boas práticas administrativas como transparência financeira, participação de estudantes em órgãos de governança e uma cultura organizacional ética e inclusiva. “Também obtivemos destaque na categoria Impacto Ambiental, na qual a UFMS obteve resultados significativos nos indicadores de Sustentabilidade Ambiental e Pesquisa Ambiental. Isso demonstra os esforços no desenvolvimento de estratégias, políticas e práticas sustentáveis em toda Cidade Universitária e câmpus. Além disso, um avanço no resultado referente a Pesquisa Ambiental reflete o crescimento no número de pesquisas alinhadas aos ODS”, informa.

Para a Heloísa, a presença da UFMS em rankings internacionais reflete o compromisso com a adoção de uma cultura de excelência e inovação e as avaliações oferecem uma oportunidade para que a Instituição implemente ações estratégicas em áreas-chave. “No contexto dos rankings voltados à sustentabilidade, a UFMS já possui um histórico significativo de participação, como nos rankings QS Sustainability, THE Impact e GreenMetric. Esse desempenho destaca nossa vocação para a conservação da biodiversidade e a responsabilidade ambiental, consolidando a instituição como referência em práticas sustentáveis”, finaliza.

O diretor da Dides revela que para o próximo ano o foco será a consolidação de iniciativas que integrem sustentabilidade, inovação e cidadania. “Um marco importante será a atuação da recém-criada Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade, a primeira desse tipo entre as universidades federais, que contribuirá significativamente para alcançar resultados ainda mais expressivos. Projetos estratégicos estão sendo desenhados para que tenhamos bons resultados de indicadores de cidadania e sustentabilidade. Além disso, seguiremos incentivando pesquisas alinhadas aos ODS e promovendo ações de impacto local e global, sempre integrando nossa comunidade acadêmica a essas iniciativas”, conclui.

Com informações da UFMS.