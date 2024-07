UFMS abre inscrições para colônia de férias com tema olímpico e paralímpico

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou a abertura das inscrições para a sétima edição da sua Colônia de Férias. A partir do dia 15 de julho, estarão disponíveis 80 vagas para crianças de 7 a 12 anos, em um evento organizado pelos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Educação Física.

As atividades ocorrerão entre os dias 22 e 26 de julho, das 13h às 17h, nas quadras poliesportivas da Cidade Universitária. Este ano, o tema escolhido é “Jogos Olímpicos e Paralímpicos”. A programação incluirá uma variedade de modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais, além de esportes aéreos, aquáticos, sobre rodas, de contato, rítmicos e paradesportivos, adaptados para crianças com e sem deficiência.

Além de oferecer uma opção de lazer durante as férias escolares, a UFMS visa aproximar as crianças do ambiente universitário, promovendo uma interação saudável e educativa. As atividades fazem parte da campanha “Eu Respeito” deste mês, reforçando valores como inclusão e respeito às diferenças.

As inscrições estarão abertas até o dia 19 de julho e podem ser realizadas presencialmente no Curso de Educação Física, Bloco 8, em frente à sala de imprensa do Estádio Morenão, na Cidade Universitária. Os pais e responsáveis devem apresentar cópias dos documentos pessoais e das crianças em dois períodos: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A organização orienta que as crianças participem das atividades vestindo roupas confortáveis e adequadas para a prática esportiva. É recomendado também que levem garrafas de água e lanches para garantir a hidratação e alimentação durante o período da colônia.

A Colônia de Férias da UFMS é uma excelente oportunidade para as crianças se divertirem, aprenderem sobre esportes olímpicos e paralímpicos e vivenciarem um ambiente universitário, enquanto os pais têm uma solução segura e educativa para os dias de folga escolar.

