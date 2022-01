UEMS abre inscrições para teste de nivelamento para cursos de idiomas

O NEL (Núcleo de Ensino de Línguas), da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), recebe inscrições para o teste de nivelamento para cursos idiomas até 07 de fevereiro.

O teste de nivelamento é destinado somente para quem já estudou o idioma e necessita identificar o nível atual de conhecimentos. É preciso solicitar pelo e-mail nel.uems@gmail.com.

No primeiro semestre de 2022 serão ofertados os cursos de: Inglês Adulto e Teens, Espanhol, Francês, Libras, Grego Clássico, Latim e Produção de Textos.

O período de inscrições para os cursos ocorrerá de 07 a 21 de fevereiro, com início das aulas no dia 07 de março de 2022. As aulas acontecerão de forma presenciais e on-line. (Clique aqui e saiba mais)

(Com informações da assessoria)